أخبار اليمن : فلسطين.. ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 67 ألفاً و211

فلسطين.. ارتفاع شهداء الإبادة الإسرائيلية إلى 67 ألفاً و211ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى 67,211 شهيداً و 169,961 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع ، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 شهداء، و 71 إصابة.

وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت؛ 13,598 شهيدًا و57,849 إصابة.

وفي ما يتعلق بضحايا لقمة العيش أفادت الوزارة بأن مستشفيات القطاع سجلت 5 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 19,164 إصابة، فيما ظل عدد الشهداء عند 2,615 شهيدًا.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.