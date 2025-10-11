أخبار اليمن : أمطار متوقعة في 7 محافظات

أمطار متوقعة في 7 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة، على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة في مرتفعات خمس محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج، الضالع، تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت والساحل الغربي وسهل تهامة.

ويُتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً غرب كل من ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، وعلى أجزاء من مرتفعات محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة والسواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة نسبياً إلى باردة في مرتفعات محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 3 - 9 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، ومن العواصف الرعدية وتدني الرؤية الأفقية في الطرق والمرتفعات الجبلية بسبب السحب المنخفضة وتشكل الضباب أو الشابورة المائية.

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.

(سبأ)