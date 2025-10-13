أخبار اليمن : طوفان الاقصى.. بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرى

طوفان الاقصى.. بدء تنفيذ صفقة تبادل الأسرىدخلت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس حيّز التنفيذ صباح اليوم الاثنين، بعد أيام من إعلان وقف الحرب، برعاية مصرية قطرية تركية أميركية.

وأفادت مصادر محلية بأن كتائب القسام سلمت 7 أسرى إسرائيليين أحياء للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة عند الساعة الثامنة صباحًا، وجرى تسليم الدفعة الثانية قبيل الساعة الحادية عشرة، فيما بدأت إجراءات إفراج الاحتلال عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.

ووفق مصادر مواكبة لتنفيذ الصفقة؛ فإن جميع الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم اليوم الاثنين ضمن عملية تبادل الأسرى مع إسرائيل– صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية.

ونقلت رويترز عن مصدر مسؤول أنه من المتوقع اليوم إطلاق 1716 فلسطينيا غزيا سينقلوا إلى مجمع ناصر الطبي بالقطاع، و250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس المحتلتان وإلى الخارج.

ووفق بنود الاتفاق، من المتوقع أن تُفرج حماس عن 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء في مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو ألفي أسير فلسطيني من سجونها.