أخبار اليمن : أجواء باردة وأمطار وتحذير للسائقين

أجواء باردة وأمطار وتحذير للسائقينتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، أجواء باردة نسبياً إلى باردة في ست محافظات، وهطول أمطار متفرقة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة نسبياً إلى باردة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 04 - 10 درجات مئوية.

ويُتوقع أيضاً، هطول أمطار متفرقة على محافظات أرخبيل سقطرى، تعز، إب، ريمة، حجة، المحويت، الحديدة وقد تمتد لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، لحج وأبين.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الفترات المسائية والصباحية في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة نسبياً والباردة.

كما نبه سائقي المركبات في مناطق هطول الأمطار من المجازفة بعبور مجاري السيول في الشعاب والوديان أو التواجد فيها أثناء وبعد هطول الأمطار.