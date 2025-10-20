أخبار اليمن : الكيان الصهيوني يرتكب 80 خرقاً في غزة

الكيان الصهيوني يرتكب 80 خرقاً في غزةأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الاحد ، أن العدو الإسرائيلي أرتكب 80 خرقاً منذ قرار وقف الحرب على غزة، أسفرت عن 97 شهيداً و230 مصاباً بينها 21 خرقاً اليوم الأحد.

وأكدَّ في بيان، أن العدو الإسرائيلي ارتكب منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة سلسلة من الخروقات الخطيرة والمتكررة، بلغت حتى اليوم الأحد (80 خرقاً موثقاً)، في انتهاكٍ صارخٍ وواضحٍ لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح: تنوّعت هذه الخروقات بين جرائم إطلاق النار المباشر على المواطنين، وجرائم القصف والاستهداف المتعمّد وتنفيذ أحزمة نارية، واعتقال عدد من المواطنين المدنيين، في ممارساتٍ تعكس استمرار النهج العدواني للاحتلال، ورغبته الواضحة في التصعيد الميداني، وتعطّشه الدائم للدماء والقتل.

وأشار إلى أن "هذه الاعتداءات نفّذها العدو الاسرائيلي باستخدام الآليات العسكرية والدبابات المتمركزة على أطراف الأحياء السكنية، والرافعات الإلكترونية المزودة بأجهزة استشعار واستهداف عن بُعد، إضافة إلى الطائرات الحربية المقاتلة والطائرات المسيرة (الكواد كابتر) التي تواصل التحليق فوق المناطق السكنية بشكل يومي، وتنفّذ عمليات إطلاق نار واستهداف مباشر للمدنيين".

وقال: تم رصد هذه الخروقات في جميع محافظات قطاع غزة دون استثناء، مما يؤكد أن العدو لم يلتزم بوقف العدوان، ويستمر في سياسة القتل والإرهاب بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وفيما حمّل المكتب الإعلامي الحكومي "العدو الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات والانتهاكات"، دعا "الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه المستمر، وحماية السكان المدنيين العزّل في قطاع غزة".

وأكدَّ "أن استمرار الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يشجع العدو الاسرائيلي على التمادي في جرائمه ضد المدنيين".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وانسحاب قوات العدو الإسرائيلي بين حركة حماس والعدو الإسرائيلي حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الجاري؛ بينما استمرت خروقات العدو للاتفاق مع إغلاق معبر رفح وإيقاف دخول المساعدات.

