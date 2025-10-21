أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع طقساً بارداً وجافاً

الأرصاد يتوقع طقساً بارداً وجافاًتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً وجافاً في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، يُتوقع أن يكون الطقس بارداً نسبياً إلى بارد وجاف في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 03 - 09 درجات مئوية.

ونبه المركز كبار السن والأطفال والعاملين خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر والمزارعين في تلك المحافظات من الطقس البارد نسبياً والبارد.