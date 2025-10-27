أخبار اليمن : الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 40 فلسطينياً من الضفة
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينياً من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت 40 شخصا على الأقل بينهم طفل وأسرى سابقون.
وأوضح البيان أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على محافظات رام الله، وأريحا، وسلفيت، ونابلس، والخليل، وبيت لحم، وطولكرم، حيث رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة.
وتأتي حملة الاعتقالات هذه في إطار السياسة المتصاعدة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، والتي تستهدف ترويع الفلسطينيين، والتضييق على الحركة، وملاحقة النشطاء والأسرى المحررين.
