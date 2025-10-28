زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا
أعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، اليوم، عن وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في ولاية باليكسير غربي البلاد.
وأفادت الهيئة، في بيان، بأن سكان مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية، شعروا بالزلزال، مشيرة إلى أن مركز الزلزال حُدِّد في منطقة صندقلي ووقع على عمق نحو 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.
ولم ترد تفاصيل فورية حول وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
وفي 28 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ولاية كوتاهيا وسط تركيا.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا قد شهدت زلزالا مدمرا في السادس من فبراير 2023، أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وأدى لدمار كبير في البنى التحتية بعدد من ولايات البلاد، علاوة على آلاف الجرحى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.