أخبار اليمن : زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركيا

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تركياأعلنت هيئة الكوارث والطوارئ التركية آفاد، اليوم، عن وقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر في ولاية باليكسير غربي البلاد.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأن سكان مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية، شعروا بالزلزال، مشيرة إلى أن مركز الزلزال حُدِّد في منطقة صندقلي ووقع على عمق نحو 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد تفاصيل فورية حول وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.

وفي 28 سبتمبر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر، ولاية كوتاهيا وسط تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قد شهدت زلزالا مدمرا في السادس من فبراير 2023، أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص، وأدى لدمار كبير في البنى التحتية بعدد من ولايات البلاد، علاوة على آلاف الجرحى.