أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69775

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 69775ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 69 ألفاً و775 شهيداً، و170 ألفاً و965 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية جثامين 17 شهيدا، 3 جثامين منهم بنيران مباشرة من جيش الاحتلال، و14 جثمانا جرى انتشالهم، و16 مصابا.

كما أشارت إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر الماضي إلى 345 شهيدا و889 مصابا، فيما جرى انتشال 588 جثمانا من تحت ركام المباني المدمرة في الحرب.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم مضي أكثر من شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته واستهدافه لمناطق متفرقة في القطاع، متسببا بارتقاء أعداد أخرى من الشهداء وإصابة المئات من المدنيين العزل.