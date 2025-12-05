فلكي يمني يحذّر: برد قارس وأمطار خفيفة غداً
توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي استمرار الأجواء البادرة إلى شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية خلال الساعات المقبلة.
وأكد الفلكي الشوافي أن درجات حرارة الهواء المتوقعة غداً السبت فوق الصفر المئوي، ما يعني استمرار الأجواء الباردة إلى شديدة البرودة، داعياً المواطنين إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.
وأشار الفلكي اليمني إلى تشكل السحب على بعض المناطق من مرتفعات وهضاب داخلية وسهول ساحلية، حاثاً المزارعين ورعاة المواشي على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مزروعاتهم ومواشيهم من آثار البرد الشديد.
كما توقع الشوافي هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : فلكي يمني يحذّر: برد قارس وأمطار خفيفة غداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.