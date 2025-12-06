أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70354

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70354ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم السبت، إلى 70,354 شهيدا و171,030 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023م.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أن المستشفيات استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية 6 شهداء، منهم شهيد واحد جديد و5 شهداء تم انتشالهم، بالإضافة إلى استقبال 15 إصابة.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء بنيران جيش العدو 367، وإجمالي الإصابات 953، وإجمالي الشهداء الذين تم انتشالهم 617.

وذكرت الوزارة أنه تم اضافة عدد 223 شهيد للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة الحكومية لاعتماد الشهداء من تاريخ 28 نوفمبر الماضي وحتى 5 ديسمبر الجاري.

وأكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

