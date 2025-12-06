أخبار اليمن : إعلان صرف معاشات ديسمبر في صنعاء

إعلان صرف معاشات ديسمبر في صنعاءدشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، صرف معاشات شهر ديسمبر 2025م لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، بالعاصمة صنعاء والمحافظات الحرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات.

وجددت التأكيد على أن صرف المعاشات في بداية كل شهر، يأتي في إطار حرص المؤسسة المستمر على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة منتظمة.

وذكرت أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيد التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها، بما يرسخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.