أخبار اليمن : حماس: لا وصاية على غزة

حماس: لا وصاية على غزةأعلن رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم، رفضه "كل أشكال الوصاية على قطاع غزة"، مؤكّداً أنّ "الفلسطيني هو من يحكم نفسه".

وقال مشعل، خلال مؤتمر "العهد للقدس"، إنّ "الصورة الأقسى من حرب الإبادة توقّفت، لكنّ التجويع والحصار وإغلاق المعابر ومنع المساعدات ومعاقبة الناس ما زال مستمراً"، مشدّداً على "ضرورة تسخير كل الجهود لإغاثة غزة عبر وقف الحرب وكسر الحصار ورفض التهجير، فغزة أشهرت سيفها وأطلقت الطوفان من أجل القدس".

وأضاف أنّه "يجب ملاحقة الكيان الصهيوني وقادته على الساحة الدولية ومحاكمته وإدانته قانونياً وسياسياً.. ويجب أن نعامل هذا الكيان كمنبوذ مسؤول عن حرب الإبادة بحقّ أهلنا في غزة وفي فلسطين والمنطقة".

وأشار إلى أنّ "معركة طوفان الأقصى انطلقت من أجل القدس، وأنّ الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أمام مسؤولية تاريخية تتطلّب موقفاً موحّداً لمواجهة حرب الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

ولفت مشعل إلى أنّ "البلطجة الإسرائيلية تريد إخضاع المنطقة لأجندتها، وهذا خطر حقيقي"، مضيفاً: "إسرائيل لن تكون صديقة ولا عوناً لأحد، ولا جزءاً من منظومة المنطقة".

وتابع: "لا انتصار دون وحدة أو شراكة. وهذه دعوة للجميع إلى عدم احتكار القرار، وضرورة مساعدة الجميع في بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج".

كما شدّد على "وجوب حماية مشروع المقاومة وسلاحها وإنقاذ الضفة الغربية من التهويد، والعمل على تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون العدو".

وتتواصل المحادثات بشأن المراحل التالية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي تدعو إلى تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط في غزة، يشرف عليها "مجلس سلام" دولي وتدعمها قوة أمنية دولية.