أخبار اليمن : الأرصاد يحذّر من الانهيارات

الأرصاد يحذّر من الانهياراتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات ذمار، إب، تعز، الضالع، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وهضبتي حضرموت والمهرة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صنعاء، عمران، حجة، المحويت، ريمة وأجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها.

وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية.

كما حذر من الانهيارات الصخرية والانزلاقات الطينية والتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق والمنحدرات الجبلية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب.