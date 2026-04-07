أخبار اليمن : أكثر من 1.1 مليون نازح في لبنان

أكثر من 1.1 مليون نازح في لبنانتجاوز عدد المسجلين كنازحين في لبنان 1.1 مليون شخص، في ظل استمرار تصاعد الاحتياجات الإنسانية في مختلف أنحائها، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان.

وقال المكتب إن أكثر من 137 ألف شخص - يشكل الأطفال نحو ثلثهم - يقيمون في ما يقارب 700 مركز إيواء جماعي، معظمها مدارس، بينما تُقيم غالبية النازحين مع المجتمعات المضيفة أو في تجمعات غير رسمية، حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى أبسط الخدمات الأساسية.

وذكر ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات صحفية، أن المنظمة وشركاءها يواصلون العمل بشكل وثيق مع حكومة لبنان للاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

وأشار إلى أنه مع تضرر محطات الضخ وخطوط الإمداد الرئيسة في عدة محافظات لبنان، قامت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خلال الشهر الأول من التصعيد بتوفير أكثر من 280 ألف لتر من الوقود لنحو 45 محطة ضخ ومحطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى دعم أعمال الإصلاح والصيانة لهذه المنشآت.

ووزعت الأمم المتحدة وشركاؤها أكثر من 3 ملايين وجبة غذائية وما يزيد على 65 ألف سلة غذائية، إلا أنه رغم هذه الجهود لا يزال العديد من الأشخاص، ولا سيما النازحين خارج مراكز الإيواء الرسمية، غير قادرين على الحصول على الدعم الأساسي، في حين يواصل انعدام الأمن عرقلة وصول الفرق الإنسانية وتقديم المساعدات بأمان.

وجدّدت الأمم المتحدة دعوتها العاجلة إلى خفض التصعيد واحترام القانون الدولي الإنساني، مؤكدة على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والصحي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، إضافة إلى توفير التمويل اللازم للاستجابة الإنسانية.

يذكر أن حصيلة الضحايا جراء العدوان الذي تشنّه "إسرائيل" على لبنان منذ مطلع الشهر الماضي، ارتفعت إلى 1497 شهيداً و4639 مصابًا.