تراجع حركة العبور في مضيق هرمز وسط استمرار التوترات والحصار البحري

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 04:18 صباحاً - سي إن بي سي_ أظهرت بيانات شحن، يوم الاثنين، أن سبع سفن على الأقل، أغلبها تحمل بضائع جافة، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما يتماشى مع التحركات المحدودة التي شهدها المضيق خلال الأيام الماضية.

وأشارت بيانات تتبع السفن من «كبلر» وتحليلات لصور الأقمار الصناعية من «سينماكس» إلى أن من بين تلك السفن ما غادر موانئ عراقية، بالإضافة إلى سفينة بضائع جافة انطلقت من ميناء إيراني، وفقًا لوكالة «».

وتشكل حركة العبور الحالية نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدل اليومي المعتاد قبل نشوب الحرب في أواخر فبراير، حيث كان يمر عبر المضيق في المتوسط نحو 140 سفينة يوميًا.

وقال الجيش الأمريكي في 25 أبريل إن القيادة المركزية الأمريكية أعادت 37 سفينة منذ فرض حصار بحري على موانئ إيران في 13 أبريل.

وأظهرت تحليلات لصور الأقمار الصناعية من «تانكر تراكرز» أن ست ناقلات إيرانية عادت إلى الموانئ ثم عبرت المضيق مجددًا خلال الأيام القليلة الماضية، وعلى متنها نحو 10.5 مليون برميل من النفط.

وأشار تحليل منفصل من الموقع نفسه إلى أن ناقلات تحمل نحو أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني أبحرت في 24 أبريل، رغم استمرار الحصار الأمريكي.

