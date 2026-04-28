نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية يجري اتصالات مع 7 دول لدعم التهدئة والمفاوضات الأمريكية الإيرانية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 28 أبريل 2026 04:18 صباحاً - دوت الخليج_ جرت اتصالات هاتفية بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وكل من الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء المصري وزير خارجية دولة قطر، والأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وإسحاق دار وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وعباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

وتناولت الاتصالات التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وأهمية تكثيف الجهود لدعم مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية والمساعي المبذولة للتوصل إلى تسوية توافقية.

وأكدت الاتصالات ضرورة التمسك بالنهج التفاوضي ومواصلة الجهود الرامية إلى التوصل لتفاهمات بين الأطراف المعنية، بما يكفل تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وتخفيف حدة التوتر الإقليمي، وضمان حرية الملاحة، في ضوء التداعيات الخطيرة لإعاقة حركة الملاحة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي.

وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن إرساء دعائم الاستقرار يتطلب احترام سيادة الدول ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها الدول الخليجية الشقيقة، مؤكدًا أن تغليب لغة الحوار هو السبيل الأوحد لدعم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يجري اتصالات مع 7 دول لدعم التهدئة والمفاوضات الأمريكية الإيرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.