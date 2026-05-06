أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في غزة

ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين في غزةأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفًا و619 شهيدًا، و172 ألفًا و484 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 16 إصابة.

ولفتت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 837 شهيدًا، وإجمالي الإصابات إلى 2381 جريحًا، في حين جرى انتشال 769 جثمانًا من تحت الأنقاض.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.