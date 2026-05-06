انخفاض أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم، وسط توقعات بإمكان استئناف تدفق الإمدادات المتوقفة من منطقة الشرق الأوسط، التي تعد من أهم مناطق الإنتاج في العالم، بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب مع إيران.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.52 دولار، أو 1.38 بالمائة، إلى 108.35 دولار للبرميل، بعد انخفاضها أربعة بالمائة في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 1.50 دولار، أو 1.47 بالمائة، إلى 100.77 دولار، بعد إغلاقها على انخفاض 3.9 بالمائة في اليوم السابق.
