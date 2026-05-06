حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 11:17 مساءً - يدخل بايرن ميونخ هذه المواجهة تحت ضغط كبير، بعدما خسر لقاء الذهاب أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4، وهي نتيجة تفرض عليه ضرورة الفوز بفارق هدفين لحسم التأهل مباشرة، أو تحقيق انتصار بفارق هدف واحد لتمديد اللقاء إلى الأشواط الإضافية، في مباراة يُنتظر أن تبدأ بإيقاع سريع وحماس كبير منذ الدقائق الأولى.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت بلس الآن بجودة عالية الصورة دون تقطيع أو تأخير

يقود الخط الهجومي للفريق البافاري النجم الإنجليزي هاري كين، الذي يمثل الورقة الأبرز في إنهاء الهجمات، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب السرعات والمهارات في الثلث الأخير، وهو ما يمنح بايرن أفضلية هجومية نسبية في سعيه لتعويض نتيجة الذهاب أمام أحد أقوى الفرق هجوميًا في أوروبا هذا الموسم.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر، جوناثان تاه، دايوت أوباميكانو، جوسيب.

خط الوسط: ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميتش، جمال موسيالا.

يقود الخط الأمامي: لويس دياز، هاري كين، أوليز.

خطة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

يعتمد الجهاز الفني لبايرن ميونخ على أسلوب الضغط العالي منذ البداية، في محاولة لفرض السيطرة على مجريات اللقاء واستغلال عامل الأرض والجمهور داخل ملعب «أليانز أرينا». كما يسعى الفريق لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق الباريسي ويفتح الباب أمام سيناريو العودة.

في المقابل، يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بأريحية نسبية، حيث يكفيه التعادل لضمان التأهل إلى النهائي، وهو ما قد يدفعه للاعتماد على التنظيم الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة السريعة، مستفيدًا من المساحات التي قد يتركها بايرن أثناء اندفاعه الهجومي.

وتبقى هذه المواجهة واحدة من أكثر مباريات دوري أبطال أوروبا إثارة هذا الموسم، في ظل تقارب المستوى بين الفريقين، وقدرة كل طرف على حسم النتيجة في أي لحظة.