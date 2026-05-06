الأسطورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 11:17 مساءً - تتجه أنظار كل عشاق كرة القدم الأوروبية حول العالم صوب المواجهة نارية تجمع بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء مرتقب يحتضنه ملعب «أليانز أرينا» مساء اليوم.

انتهت مواجهة الذهاب بتفوق الفريق الباريسي بنتيجة 5-4، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة، ليضع باريس خطوة مهمة نحو بلوغ النهائي قبل لقاء الإياب في ألمانيا.

ويدخل باريس سان جيرمان هذه المواجهة بأفضلية واضحة، حيث يكفيه التعادل لضمان التأهل، بينما يتعين على بايرن ميونخ تحقيق الفوز بفارق هدفين من أجل العبور مباشرة إلى النهائي دون اللجوء لأي حسابات أخرى.

وتبدو المواجهة مفتوحة على كافة السيناريوهات، خاصة في ظل القدرات الهجومية الكبيرة التي يمتلكها الفريقان، وهو ما قد يجعل لقاء الإياب امتدادًا للإثارة التي شهدها الذهاب.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

تُذاع المباراة بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN Sports، الناقل الرسمي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقد خصصت الشبكة قناة beIN Sports 1 HD لنقل أحداث اللقاء، مع استوديو تحليلي متكامل قبل وبعد المباراة.

تابع مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان عبر الإنترنت

يمكن متابعة اللقاء عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV وخدمة beIN Connect، وذلك للمشتركين في باقات beIN، حيث توفر هذه الخدمات بثًا مباشرًا بجودة عالية مع خيارات مشاهدة متنوعة.

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

أسندت شبكة beIN SPORTS مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق حسن العيدروس، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، و11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.