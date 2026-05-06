هجوم ناري.. تشكيل بايرن ميونخ الرسمي للقاء باريس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 11:17 مساءً - استقر البلجيكي فنسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض به قمة الليلة أمام باريس سان جيرمان، في إطار منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب «أليانز أرينا».

هاري كين ولويس دياز يقودان هجوم بايرن ميونخ

دفع فنسنت كومباني بالقوة الضاربة في الخط الأمامي للفريق البافاري، حيث يتواجد الثلاثي هاري كين، لويس دياز، ومايكل أوليز في الهجوم، سعياً لحسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية، وسط تطلعات كبيرة من الجماهير الألمانية المتواجدة في المدرجات.

