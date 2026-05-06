يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 11:17 مساءً - يستضيف ملعب «أليانز أرينا» واحدة من أقوى مواجهات الموسم، عندما يلتقي بايرن ميونخ مع باريس سان جيرمان، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في لقاء حاسم سيحدد الطرف الثاني في النهائي المرتقب.

يدخل الفريق الباريسي هذه المواجهة وهو يمتلك أفضلية نسبية بعد فوزه المثير في لقاء الذهاب بنتيجة 5-4، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات درامية حتى اللحظات الأخيرة، ليضع قدمًا في النهائي قبل مواجهة الإياب في ألمانيا. ويكفي باريس سان جيرمان تحقيق التعادل بأي نتيجة لضمان العبور، وهو ما يمنحه أفضلية نفسية مهمة قبل صافرة البداية.

في المقابل، يرفع بايرن ميونخ شعار “لا بديل عن الفوز”، حيث يحتاج الفريق الألماني إلى تحقيق انتصار بفارق هدفين من أجل التأهل المباشر، أو الفوز بفارق هدف واحد لفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية.

ويعتمد الفريق البافاري على قوته الهجومية الكبيرة وخبرته الطويلة في البطولات الأوروبية، خاصة في مثل هذه الليالي الحاسمة التي اعتاد خلالها تقديم أفضل مستوياته.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة صراعًا تكتيكيًا قويًا بين الفريقين، في ظل امتلاك كل طرف عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة، سواء من خلال الهجمات المنظمة أو التحولات السريعة، ما يجعل اللقاء مفتوحًا على جميع السيناريوهات.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءً بتوقيت تونس.

معلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN Sports، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك من خلال قناة beIN SPORTS 1 HD، ويصاحب اللقاء تعليق صوتي للمعلق حسن العيدروس، الذي سيضفي أجواءً حماسية على هذه القمة الأوروبية المنتظرة.