دوت الخليج -

الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، توغلها في قرى وبلدات بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا. الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، توغلها في قرى وبلدات بريف القنيطرة الجنوبي في جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية بأن قوة مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية انطلقت من تل أبو غيثار باتجاه محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي وتوقفت في منطقة المعكر قبل أن تنسحب، فيما توغلت قوة أخرى مؤلفة من أربع آليات عبر بوابة تل الجلع باتجاه محيط بلدة الرفيد. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتداءات المتكررة وسط مطالبات سورية للمجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الانتهاكات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال يجدد توغله في ريف القنيطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.