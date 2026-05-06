1/0 يلا شوت مشاهدة بدون تقطيع.. بث مباشر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 6 مايو 2026 11:17 مساءً - يترقب عشاق كرة القدم مساء اليوم الأربعاء مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ على أرض الأخير، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

كانت مواجهة الذهاب التي أُقيمت الأسبوع الماضي على ملعب «حديقة الأمراء» قد انتهت بفوز مثير للفريق الباريسي بنتيجة 5-4، في مباراة وُصفت بأنها واحدة من أجمل وأقوى مواجهات البطولة في السنوات الأخيرة، بعدما شهدت تقلبات درامية وتسعة أهداف كاملة بين الفريقين.

وتتجه الأنظار هذه المرة إلى ملعب «أليانز أرينا»، حيث يسعى بايرن ميونخ لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل قلب الطاولة وتعويض خسارة الذهاب، بينما يأمل باريس سان جيرمان في الحفاظ على تفوقه وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكان يوم الثلاثاء قد شهد تأهل آرسنال إلى النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في مجموع مواجهتي نصف النهائي، ليحجز الفريق الإنجليزي مقعده في النهائي منتظرًا الفائز من هذه القمة المرتقبة.

سيناريو تأهل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

يدخل الفريق البافاري المباراة تحت ضغط كبير، حيث يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين لضمان التأهل المباشر، أو بفارق هدف واحد لتمديد المواجهة إلى الأشواط الإضافية، بينما يكفي باريس سان جيرمان التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف لحسم بطاقة العبور.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الأوروبية بشغف كبير، لما تحمله من صراع تكتيكي وقوة هجومية هائلة لدى الطرفين.

القناة الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1، ويتولى التعليق على أحداثها المعلق حسن العيدروس، في أجواء مرتقبة قد تشهد واحدة من أقوى ليالي دوري الأبطال هذا الموسم.