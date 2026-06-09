أخبار اليمن : إقرار صهيوني بإصابة 48 ضابطاً وجندياً في معارك جنوب لبنان

إقرار صهيوني بإصابة 48 ضابطاً وجندياً في معارك جنوب لبنان
أقرّ جيش الاحتلال الصهيوني، اليوم الثلاثاء، بتكبده خسائر بشرية كبيرة في المواجهات الدائرة بجنوب لبنان خلال الأيام الخمسة الماضية، معلناً إصابة 48 ضابطاً وجندياً.
ووفق تصريح جيش العدو، ارتفع إجمالي الخسائر منذ تجدد القتال مطلع مارس الماضي إلى مقتل 30 ضابطاً وجندياً وإصابة 1291 آخرين، بينهم 75 إصابة خطيرة و146 إصابة متوسطة.
هذه الأرقام تأتي في سياق تصعيد ميداني متواصل، حيث كثّف حزب الله عملياته النوعية ضد مواقع وآليات الاحتلال في بلدات حدودية مثل زوطر والقنطرة ومارون الراس، مستخدماً المسيّرات الانقضاضية والصواريخ، ما أدى إلى إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.
ويعكس هذا التزامن بين اعتراف الجيش بخسائره وتصعيد المقاومة حجم الضغط العسكري الذي يواجهه العدو على جبهته الشمالية.
اعتراف جيش العدو بهذه الخسائر يسلط الضوء على مأزق عملياتي متفاقم، إذ لم تفلح الإجراءات الأمنية في الحد من ضربات المقاومة.
في المقابل، يواصل حزب الله توظيف تكتيكات متعددة تجمع بين المسيّرات والصواريخ لإبقاء الاحتلال في حالة استنزاف دائم.
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