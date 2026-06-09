أخبار اليمن : صعدة: ضحايا في انفجار قنبلة عنقودية

صعدة: ضحايا في انفجار قنبلة عنقودية
استشهدت مواطنة وأصيبت أخرى وطفلة، اليوم الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي في عزلة غافرة بمديرية الظاهر بمحافظة صعدة.
وأوضحت مصادر محلية، أن الانفجار وقع أثناء مرور الضحايا في المنطقة، ما أدى إلى استشهاد امرأة على الفور وإصابة أخرى وطفلة بجروح متفاوتة الخطورة.
وبحسب المصادر، "تواصل الفرق المختصة أعمالها في رفع مخلفات القنابل العنقودية وتأمين القرى والمناطق السكنية"، محذرة من المخاطر المستمرة التي تهدد حياة المدنيين، خصوصاً الأطفال الذين يفتقرون إلى الوعي الكافي بمخاطر هذه المتفجرات.
ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار معاناة سكان صعدة جراء انتشار مخلفات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي من القنابل العنقودية والمتفجرات، حيث يشكل الأطفال الفئة الأكثر عرضة للخطر، فيما تعكس هذه الحوادث حجم الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الأبرياء في المناطق الحدودية.
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