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أخبار اليمن : إعلان هام من مصلحة الضرائب والجمارك

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أخبار اليمن : إعلان هام من مصلحة الضرائب والجمارك

أخبار اليمن : إعلان هام من مصلحة الضرائب والجمارك

دوت الخليج -
إعلان هام من مصلحة الضرائب والجمارك
أعلنت مصلحة الضرائب والجمارك عن فتح باب الترسيم للسيارات منقولة المقود والباصات 7 راكب وكذا السيارات والمعدات ذات المنشأ الامريكي والتي تحمل العلامة الأمريكية الواصلة إلى المنافذ ولجان الترسيم.

وأوضح بلاغ صادر عن المصلحة أن ترسيم تلك السيارات والمعدات يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى إيجاد الحلول والمعالجات مراعاة لظروف المواطنين. مشيرة إلى أن عملية الترسيم ستتم وفقا لآليات محددة خلال شهري يونيو ويوليو 2026م.

ولفتت مصلحة الضرائب والجمارك إلى أنه سيتم منح تخفيض في غرامة حظر الاستيراد خلال فترة المهلة يونيو - يوليو 2026م، واحتساب القيمة وفق سعر الصرف الرسمي، بالإضافة إلى أن الترسيم بعد انتهاء فترة المهلة سيكون احتساب القيمة الجمركية وفقا لسعر الصرف السائد في السوق مع فرض غرامة حظر استيراد.

وأهابت المصلحة بمالكي تلك السيارات والمعدات اغتنام الفرصة وتسوية أوضاعها أثناء الفترة المحددة.

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فاطمة نصر

الكاتب

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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