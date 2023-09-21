عباس يؤكد لغوتيريش ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 سبتمبر 2023 10:31 صباحاً - اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش مشاركته بالدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

وأطلع عباس، الأمين العام على آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي بحق أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.

وجدد الرئيس، التأكيد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بواجباتها تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توفير الحماية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير، ووقف الإجراءات أحادية الجانب.

بدوره، عبَّر غوتيريش عن أمله بأن يتم حل القضية الفلسطينية بما في ذلك أن تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة قبل أن تنتهي مدة ولايته الثانية أمينا عاما للمنظمة الدولية.

وأكد أنه سيزور فلسطين نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل وسينسق تفاصيل الزيارة مع الجهات الفلسطينية، مشيراً إلى أنه سيترأس اجتماعاً غدا لحشد الدعم المالي للأونروا، واعتبرها من أولويات مهماته كأمين عام.

بدوره، رحب الرئيس بما سمعه من الأمين العام للأمم المتحدة حول حرصه على حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة.

وأضاف بأن ذلك يدل على القناعة المخلصة للأمين العام حول المسألة الفلسطينية المستندة للقانون الدولي، مرحبا بزيارته إلى دولة فلسطين.