سيف الرشيدي عضوا بمجلس إدارة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية

فاز سيف بن سباع الرشيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الآسيوية للدراجات، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للدراجات للفترة 2025 - 2029 ممثلا عن قارة آسيا في الانتخابات التي عقدت على هامش اجتماع «كونجرس» الجمعية العمومية في نسخته الـ 194 في العاصمة الرواندية كيجالي، وبالتزامن مع بطولة العالم لسباقات الدراجات الهوائية على الطرق، وشارك في اجتماع الـ «كونجرس» 132 دولة، وحصل الرشيدي على 30 صوتا من أصل 40 صوت، مقابل 14 صوتا لمنافسه الوحيد في منصب نائب الرئيس عن قارة آسيا الإماراتي منصور جمعة ناصر.

اجتماع «كونجرس» الجمعية العمومية للدراجات، بدأ بكلمة لديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، حيث استعرض نشاطات وإنجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية من إقامة بطولات دولية لمختلف اختصاصات الدراجات، وشمل جدول الاجتماع العديد من الجوانب التي تهم اللعبة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد سيف بن سباع الرشيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للدراجات الهوائية نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، عضو الاتحاد الدولي للدراجات للفترة 2025 - 2029 ممثلا عن قارة آسيا أن فوزه بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي مصدر فخر واعتزاز ووصفه بالإنجاز المهمّ الذي جاء ليبرهن على مكانة العرب في الساحة الرياضية الدولية وقدرتهم على صناعة الفارق، وأضاف الرشيدي :الوصول إلى هذا المنصب الرفيع في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية هو ثمرة عمل كبير لسنوات طويلة وسأحرص على تسخير كل ما أملك من تجارب وخبرات لخدمة رياضة الدراجات العمانية والعربية والقارية.