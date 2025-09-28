عشرات الشهداء فـي تواصل العدوان على القطاع .. وإسرائيل تفجر «مفخخات» بأطنان المتفجرات فـي مدينة غزة

15 ألف فلسطيني بينهم أطفال يحتاجون تدخلا طبيا عاجلا

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال عدوانها على مختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى وفجرت قوات الاحتلال عربات مفخخة بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين الفلسطنيين بحي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال المجمع الإيطالي بحي النصر غرب المدينة كما دمر الاحتلال مربعات سكنية في حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ. وارتقى شهداء وعدد من الإصابات جرّاء قصف منزل مأهول بالسكان لعائلة بكر في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت المخيم في وقت سابق ما اسفر عن استشهاد أم وأطفالها الأربعة.

وانتشل مسعفون اربع اصابات بينهم اصابة خطيرة جدا واخماد النيران اثر استهداف شقة سكنية بداخلها نازحين من عائلة البنا في شارع الوحدة مقابل مخبز أبودية غرب مدينة غزة.واستشهد ثلاثة ووقعت إصابتان في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو ركاب في منطقة الثعابين بالزوايدة وسط قطاع غزة.

واستقبلت مشافي المنطقة الوسطى 22 شهيدا خلال 24 ساعة. وحسب وزارة الصحة في غزة استشهد 5 خلال 24 ساعة في جنوب قطاع غزة بينهم اثنان من منتظري المساعدات.

واطلقت الزوارق الحربية الاسرائيلية النار تجاه خيام النازحين برفح وخان يونس.

من جهة أخرى، حذرت «منظمة الصحة العالمية» من تدهور خطير في الوضع الصحي بمدينة غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن أكثر من 15 ألف شخص، بينهم أطفال، يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل. وقال المتحدث باسم المنظمة، طارق جاساريفيتش، في تصريحات صحفية إن استمرار العدوان الإسرائيلي يحول دون إدخال المساعدات الإنسانية ويطيل أمد “الكابوس” الذي يعيشه سكان القطاع، مجددًا الدعوة إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وأشار جاساريفيتش، إلى أن أربعة مستشفيات توقفت عن العمل خلال الأيام العشرة الماضية، فيما لا يعمل سوى 14 مستشفى فقط في مدينة غزة، في حين أن 50% من الوحدات الصحية خرجت عن الخدمة كليًا. وأضاف أن الكثير من المصابين لا يجدون الرعاية اللازمة، لافتًا إلى أن مستشفى «حمد» المتخصص في إعادة التأهيل بمدينة غزة توقف أيضًا عن العمل، بينما يعجز السكان عن مغادرة المدينة لتلقي العلاج في أماكن أخرى.