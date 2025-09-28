ختام بطولة محافظة جنوب الباطنة الدولية المفتوحة للشطرنج

نظمت إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة بالتعاون مع اللجنة العُمانية للشطرنج بطولةَ محافظة جنوب الباطنة الدولية المفتوحة للشطرنج الخاطف 2025 المعتمدة من الاتحاد الدولي والمصنفة دوليا بمشاركة 158 مشاركا ومشاركة من جنسيات مختلفة، وذلك في المجمع الرياضي بولاية الرستاق. أقيمت البطولة وفق النظام السويسري من 9 جولات، منح كل لاعب 5 دقائق مع إضافة 3 ثوانٍ بعد كل نقلة، وتأتي البطولة بهدف اكتشاف المواهب في مسابقات الشطرنج الخاطف. وقال علي بن محمد البلوشي، رئيس قسم الأنشطة الرياضية والشبابية بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الباطنة: يأتي تنظيم هذه البطولة للعام الرابع على التوالي، لما لمسناه من نجاح في النسخ الماضية وما شهدته من إقبال واسع من المواطنين والمقيمين، مضيفًا أن هذه النسخة تعد الأبرز من حيث عدد المشاركين الذي بلغ 158 لاعبًا ولاعبة، من أصحاب التصنيفات المرتفعة المعتمدة من الاتحاد الدولي للشطرنج، وهو ما يعكس مكانة البطولة وتطورها. وحصل على المركز الأول على المستوى العام اللاعب الإيراني أرمان حكيمي، فيما حصل حمود بن محمد البوسعيدي من سلطنة عُمان على المركز الثاني، وحصل فرهود فتحي من الجنسية الإيرانية على المركز الثالث، وحصل سالم عليان المشيخي من سلطنة عُمان على المركز الرابع، وحصل على المركز الخامس إسماعيل كريم من الجنسية المغربية.