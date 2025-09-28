سجاد اللواتي عضوا فـي لجنة التحكيم لكرة الطاولة بدورة الألعاب الآسيوية باليابان

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة الطاولة سجاد بن محمد اللواتي نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة، عضواً في اللجنة الرئيسية المشرفة على التحكيم لدورة الألعاب الآسيوية 2026 المقررة إقامتها في مدينة آيتشي – ناجويا باليابان، ويأتي هذا الاختيار تأكيداً على ما يتمتع به الكادر العُماني من كفاءة عالية وخبرات متراكمة في إدارة وتحكيم البطولات الإقليمية والقارية والدولية، الأمر الذي يعكس مكانة سلطنة عُمان المتنامية على خارطة رياضة كرة الطاولة على المستويين الآسيوي والعالمي، وقد ضمت لجنة التحكيم مجموعة من الخبراء من مختلف الدول الآسيوية، كان من بينهم ممثل سلطنة عمان، تقديراً لجهوده وإسهاماته المتواصلة في تطوير اللعبة، وثقةً بقدراته على ضمان أعلى معايير العدالة والحيادية في المنافسات.

وتحدّث سجاد اللواتي نائب رئيس الاتحاد عن هذا الاختيار، حيث قال:» أثمّن عالياً ثقة الاتحاد الاسيوي لكرة الطاولة باختياري عضواً في اللجنة الرئيسية المشرفة على الحكام لدورة الألعاب الآسيوية 2026 في مدينة آيتشي – ناجويا باليابان، وسنسعى بتقديم خبراتنا الفنية في كل ما من شانه الارتقاء بكرة الطاولة الاسيوية»، وأشار اللواتي الى أن مثل هذه الأحداث الاسيوية الكبيرة وخصوصا دورة الالعاب الاسيوية يعد فرصة مثالية لتطوير واكتساب مزيد من الخبرات خصوصا من الأعضاء الاخرين والذين يتمتعون بالكثير من سنوات الخبرة المتراكمة، مختتما تصريحه بأن هذه المشاركة يمثل حافز له لمواصلة العطاء ورفع راية الوطن في الاستحقاقات الدولية القادمة.