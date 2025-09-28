الاتحاد الدولي لكرة اليد يعلن موعد إقامة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية لعام 2026م

منتخبنا يشارك فيها للمرة التاسعة فـي تاريخه

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد (IHF)، موعد إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2026 التي ستقام في العاصمة الكرواتية زغرب في الفترة من 23 إلى 28 يونيو 2026 بالاضافة الى المنتخبات التي تأهلت حتى الآن، حيث تعد هذه المرة الاولى التي تستضيف كرواتيا هذا الحدث العالمي الذي سيقام بالقرب من بحيرة «جارون» في زغرب وستجمع البطولة 32 فريقا للرجال والسيدات من مختلف أنحاء العالم يتنافسون على اللقب العالمي في أجواء شاطئية مثيرة.

ويعتبر اختيار موقع «بحيرة جارون» في زغرب نقطة جذب رئيسية، حيث سيتمتع اللاعبون والجمهور بمناظر طبيعية خلابة في بيئة فريدة تجمع بين المنافسة الرياضية العالية والاستمتاع بالطبيعة والثقافة الكرواتية الأصيلة.

وسيشارك منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية بطل البطولة الآسيوية العاشرة بمسقط ووصيفه المنتخب الإيراني عن قارة آسيا وتعد هذه المشاركة التاسعة في تاريخ مشاركة منتخبنا في نهائيات كأس العالم الشاطئية، حيث كانت المشاركة الاولى عام 2004 م التي استضافتها مدينة الغردقة المصرية، وحقق المركز الرابع في المشاركة الثانية التي اقيمت في تايبيه عام 2009 والمركز الثامن بالمشاركة الثالثة في البطولة التي استضافتها المدينة الرياضية بالمصنعة عام 2012م، وحقق المركز السادسة في المشاركة الرابعة التي اقيمت في البرازيل عام 2014 وحقق المركز السابع في المشاركة الخامسة التي اقيمت في المجر عام 2016 م والمركز السادس في البطولة التي استضافتها تايلاند عام 2017 م وحقق المركز التاسع في المشاركة السابعة التي استضافتها روسيا عام 2018 م وتأهل لكأس العالم التي كان من المقرر لها ان تقام في ايطاليا عام 2020 م ولكن لم تتم بسبب جاحة فيروس كرونا والمشاركة الثامنة كانت في كأس العام بالصين عام 2023 م بالصين وحقق المركز الخامس عشر وتعد هذه المشاركة التاسعة في تاريخ منتخبنا بكرواتيا عام 2026 م .

وستكون نسخة عام 2026م البطولة السادسة التي تُقام بطولة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية في أوروبا بعد النسخ السابقة في إسبانيا (2008) وتركيا (2010) والمجر (2016) وروسيا (2018) واليونان (2022) .

وقد تأهلت حتى الآن 10 فرق للرجال وهي منتخبنا بطل القارة الاسيوية وايران الوصيف ممثلي «آسيا» وستة فرق أوروبية وهي ألمانيا، إسبانيا، المجر، فرنسا، البرتغال، الدنمارك، إيطاليا بالإضافة إلى كرواتيا المضيفة وحاملة اللقب. وتأهلت 9 منتخبات للسيدات بشكل رسمي وهي بطلتي آسيا (فيتنام والفلبين) وخمسة فرق أوروبية هي إسبانيا، النرويج، هولندا، الدنمارك، اليونان بالإضافة إلى ألمانيا حاملة اللقب وكرواتيا البلد المضيف.

ولم تحسم باقي المنتخبات المتأهلة من قارات أفريقيا وأوقيانوسيا واميركا الجنوبية والوسطى واميركا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي في كل من فرق الرجال والسيدات.