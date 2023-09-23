رئيس الصين يؤكد استعداد بلاده للعمل مع الكويت للارتقاء بالعلاقات الثنائية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 09:34 صباحاً - أكد الرئيس الصينى "شى جين بينج"، أن العلاقات بين الصين والكويت أحرزت تقدمًا كبيرًا، ما أسفر عن إنجازات عظيمة فى مختلف مجالات التعاون، معربًا عن استعداد الصين للعمل مع الكويت للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

جاء ذلك خلال لقائه، ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فى مدينة هانجتشو، حاضرة مقاطعة تشجيانج شرقى الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال "شي" إن الكويت كانت أول دولة عربية خليجية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين وأول دولة فى الشرق الأوسط توقع وثائق تعاون الحزام والطريق مع الصين.

يشار إلى أن ولى عهد الكويت يتواجد فى هانجتشو لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية الـ19 المقرر له غدًا السبت.