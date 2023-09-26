مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاع

مؤشر بورصة مسقط يغلق على ارتفاعأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم الثلاثاء عند مستوى 4669.02 نقطة مرتفعا 4.3 نقطة، وبنسبة 0.09 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4664.68 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية أن قيمة التداول بلغت مليونين و380 ألفا و245 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 7.9 بالمائة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و206 آلاف و247 ريالا عمانيا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.067 بالمائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.49 مليار ريال عماني.