حماس: موافقة نتنياهو على المقترح الأمريكي ”تنصل من الاتفاقات الموقعة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 مارس 2025 09:30 صباحاً - طالبت حماس، اليوم الأحد، بتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، مُعتبرة أنَّ المقترح الأمريكي حول هدنة حتى منتصف أبريل وافق عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو تأكيد واضح أن الاحتلال يتنصل من الاتفاقات التي وقع عليها.

وأكد القيادي في حماس، محمود مرداوي، في بيان تلقته وكالة "فرانس برس"، أن الطريق الوحيد لاستقرار المنطقة وعودة المحتجزين هو استكمال تنفيذ الاتفاق، بدءًا من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تضمن المفاوضات على وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وإعادة الإعمار؛ ومن ثم إطلاق سراح المحتجزين في إطار صفقة مُتفق عليها، مشددًا على أن هذا ما تصر عليه حماس ولن تتراجع عنه.

المقترح الأمريكي

وكشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن تفاصيل المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة حول غزة، والذي يهدف إلى تهدئة الوضع في القطاع.

وفقًا للموقع، ينص المقترح الأمريكي على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، لإجراء مفاوضات على وقف دائم لإطلاق النار.

كما ينص المقترح على إطلاق سراح 10 محتجزين أحياء في اليوم الأول لتمديد وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا في الوقت الذي يبحث فيه الطرفان -الإسرائيلي وحماس- عن حل سلمي للوضع في غزة.

وبحسب "رويترز"، وافقت إسرائيل على مقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، لتهدئة مؤقتة في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

ويشمل مقترح المبعوث الأمريكي، الإفراج عن نصف المحتجزين الأحياء والأموات خلال اليوم الأول من الاتفاق، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.