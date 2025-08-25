تراجع الأسهم الأوروبية

تراجع الأسهم الأوروبيةتراجعت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أن اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق في الجلسة السابقة وسط تفاؤل بشأن تيسير السياسة النقدية الأمريكية، في حين لامست أسهم شركة جيه.دي.إي بيت أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات بعد صفقة استحواذ.

وقفز سهم جيه.دي.إي بيت 17.2 بالمائة، ملامسًا أقوى مستوى له منذ سبتمبر 2022، بعد أن قالت كيورنج دكتور بيبر إنها ستشتري شركة القهوة الهولندية في صفقة بقيمة 15.7 مليار يورو (18.4 مليار دولار).

وبلغت قيمة شركة جيه.دي.إي بيت 12.76 مليار يورو حتى أحدث إغلاق. وتعرضت الأسواق الأوسع نطاقًا لضغوط في أعقاب الارتفاع الذي شهدته يوم الجمعة عندما أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول إلى احتمال خفض سعر الفائدة الشهر القادم، مبينًا تزايد المخاطر التي تواجه سوق العمل.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمائة. وانخفض المؤشر داكس الألماني 0.5 بالمائة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4 بالمائة. ولم تفتح البورصة البريطانية بسبب إجازة رسمية.

وتأثر المؤشر ستوكس 600 بهبوط سهم أورستد الدنماركية، والذي خسر 15.5 بالمائة بعد أن أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشركة بوقف البناء المتقدم في مشروع طاقة رياح بحرية بالقرب من رود آيلاند.

وقالت أورستد إنها ستمضي قدمًا في إصدار الحقوق المخطط له على الرغم من الأمر الأمريكي.

وهبطت أسهم شركات طاقة متجددة أخرى من بينها فيستاس ويند وسيمنس إنرجي، وانخفض سهميهما 3.2 بالمائة واثنين بالمائة على الترتيب.