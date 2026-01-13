إلغاء امتحانات الفترة الأولى بمعهد الخدمة الاجتماعية في الإسكندرية بسبب حريق

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 03:30 مساءً - أعلن معهد الخدمة الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية إلغاء امتحانات الفترة الأولى، وذلك على خلفية اندلاع حريق داخل المبنى الجديد للمعهد، حيث جرى إخلاء مدرجات الامتحانات فورًا حرصًا على سلامة الطلاب، مع التأكيد على انتظام امتحانات الفترة الثانية في مواعيدها المحددة دون أي تأجيل.



السيطرة على الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية من السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل أحد مباني المعهد بمنطقة محرم بك وسط المدينة، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموقف.



تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل أحد مباني معهد الخدمة الاجتماعية بدائرة قسم محرم بك. وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها عدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى باقي مدرجات المعهد، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.