أسعار النفط تواصل التراجع

أسعار النفط تواصل التراجعانخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، متأثرة ببيانات عن ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، ليصل إلى 62.51 دولار للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 3.8 في المئة.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، ليسجل 58.25 دولار للبرميل ويواصل الانخفاض.

وكانت بيانات اقتصادية أمريكية أفادت بأن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت بنحو 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

يشار إلى أن أسعار النفط تراجعت بنحو أربعة في المئة عند التسوية في ختام تعاملات أمس "الأربعاء".