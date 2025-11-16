بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 55.40 نقطة بنسبة بلغت 0.62 في المئة، ليبلغ مستوى 8838.35 نقطة.

وتم تداول 453.5 مليون سهم عبر تنفيذ 24123 صفقة نقدية بقيمة 96.5 مليون دينار كويتي (نحو294.3 مليون دولار).

وبدوره تراجع مؤشر السوق الرئيسي بمقدار46.57 نقطة بنسبة بلغت 0.55 في المئة، ليبلغ مستوى 8407.78 نقطة من خلال تداول 230.19 مليون سهم، عبر إبرام 15111 صفقة نقدية بقيمة 35.3 مليون دينار كويتي (نحو 107.6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول بمقدار 60.34 نقطة بنسبة بلغت 0.64 في المئة، ليبلغ مستوى 9382.50 نقطة من خلال تداول 223.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 9012 صفقة بقيمة 61.18 مليون دينار (نحو186.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك، تراجع مؤشر (رئيسي50) بمقدار 69.50 نقطة بنسبة بلغت 0.81 في المئة، ليبلغ مستوى 8496.40 نقطة من خلال تداول 118.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 7524 صفقة نقدية بقيمة 20.2 مليون دينار (نحو61.61 مليون دولار).