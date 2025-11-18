الدولار يقفز لأعلى مستوى في 9 أشهر

الدولار يقفز لأعلى مستوى في 9 أشهرقفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر أمام الين قبل أن يتراجع، وانخفض أمام اليورو اليوم، وسط ترقّب لبيانات أمريكية بحثًا عن إشارات حول الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وبحسب رويترز، تراجعت الأسهم العالمية مع تسجيل أكبر عمليات بيع في الأسواق شديدة التأثر بأسهم التكنولوجيا، لكن ردّ الفعل في سوق العملات ظل محدودًا حتى الآن.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عملات أخرى، عند 99.52 نقطة بعدما أنهى أمس الاثنين سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام.

ويترقّب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية بعد أطول فترة إغلاق حكومي في الولايات المتحدة، مع توقّع صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر المقبل.

وانتعش الين ليسجل 155.05 للدولار في أحدث التعاملات، مرتفعًا 0.15 بالمائة خلال اليوم، بعد أن لامس في وقت سابق 155.37 للدولار، وهو أدنى مستوى منذ الرابع من فبراير الماضي.

وألمح محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا إلى أن هناك فرصة لرفع الفائدة الشهر المقبل، بينما عبّرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن رفضها للفكرة، داعية البنك إلى التعاون مع جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.6494 دولار أمريكي بعد أن أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الأسترالي حول السياسة النقدية في الثالث والرابع من نوفمبر تشرين الثاني أن سعر الفائدة الحالي البالغ 3.6 بالمائة يمكن أن يكون مقيّدًا بعض الشيء، لكنه أشار إلى أن ذلك قد لا يستمر.