الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولار

انخفض الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم متأثرًا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. الذهب يتراجع متأثراً بقوة الدولارانخفض الذهب للجلسة الرابعة على التوالي اليوم متأثرًا بقوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 4039.19 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.9 بالمائة إلى 4038.60 دولار للأوقية. واستقر مؤشر الدولار مقابل عملات رئيسة بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة. ويزيد ارتفاع الدولار من كلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 50 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1538.74 دولار، وانخفض البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1386.01 دولار.

