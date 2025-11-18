أسهم أوروبا عند أدنى مستوى

أسهم أوروبا عند أدنى مستوىسجلت الأسهم الأوروبية اليوم أدنى مستوى في أسبوع، متأثرة بموجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية أثارتها المخاوف بشأن المبالغة في تقييم قطاع التكنولوجيا وتراجع التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمائة إلى 565.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من نوفمبر.

وانخفضت بورصات رئيسية أخرى في أوروبا مثل بورصتي ألمانيا وفرنسا بأكثر من 1.2 بالمائة لكل منهما.

وتسببت أسهم البنوك الأوروبية في أكبر الخسائر للمؤشر، إذ انخفضت بأكثر من اثنين بالمائة. وبينما تتزايد التوقعات بأن تكشف شركة إنفيديا عن نتائج متميزة غدًا الأربعاء، فإن المخاوف تتفاقم من فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة سيمنس للطاقة ثلاثة بالمائة، وسهم شنايدر إلكتريك اثنين بالمائة، بينما انخفض سهم شركة إيه.بي.بي أربعة بالمائة بعد أن أكدت الشركة مجددًا توقعاتها لإجمالي الإيرادات، مما خيّب آمال المستثمرين.

ويتوخى المتعاملون الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي طال انتظاره يوم الخميس القادم.