أسهم أوروبا عند أدنى مستوى
سجلت الأسهم الأوروبية اليوم أدنى مستوى في أسبوع، متأثرة بموجة عزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية أثارتها المخاوف بشأن المبالغة في تقييم قطاع التكنولوجيا وتراجع التوقعات بخفض وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمائة إلى 565.4 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ السابع من نوفمبر.
وانخفضت بورصات رئيسية أخرى في أوروبا مثل بورصتي ألمانيا وفرنسا بأكثر من 1.2 بالمائة لكل منهما.
وتسببت أسهم البنوك الأوروبية في أكبر الخسائر للمؤشر، إذ انخفضت بأكثر من اثنين بالمائة. وبينما تتزايد التوقعات بأن تكشف شركة إنفيديا عن نتائج متميزة غدًا الأربعاء، فإن المخاوف تتفاقم من فقاعة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتراجعت أسهم شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك شركة سيمنس للطاقة ثلاثة بالمائة، وسهم شنايدر إلكتريك اثنين بالمائة، بينما انخفض سهم شركة إيه.بي.بي أربعة بالمائة بعد أن أكدت الشركة مجددًا توقعاتها لإجمالي الإيرادات، مما خيّب آمال المستثمرين.
ويتوخى المتعاملون الحذر قبل صدور تقرير الوظائف الأمريكية الذي طال انتظاره يوم الخميس القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهم أوروبا عند أدنى مستوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.