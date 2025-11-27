دوت الخليج -

الذهب يتخلى عن ذروة أسبوعين

تراجع الذهب اليوم وسط عمليات جني للأرباح بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا في الجلسة الماضية، بينما يقيم المستثمرون احتمال خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر وسط إشارات متضاربة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4153.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 4150 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 53.04 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 2.3% إلى 1624.75 دولار، وخسر البلاديوم 0.3% إلى 1419 دولارا.

