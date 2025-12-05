تراجع أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبر

تراجع أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبرأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم أن أسعار السلع الغذائية العالمية تراجعت في نوفمبر 2025، مسجّلة الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.

وبحسب مؤشر المنظمة الدولية الذي يرصد أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليًّا، بلغ متوسط المؤشر 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض 1.2 بالمائة عن مستواه في أكتوبر (126.6 نقطة).

وقد سجّلت أغلب فئات السلع الأساسية تراجعًا في الأسعار، إذ هبطت أسعار الحليب ومنتجات الألبان، واللحوم، والزيوت النباتية، والسكر، في حين ارتفع مؤشر أسعار الحبوب قليلاً خلال الشهر الماضي.

وأوضحت "الفاو" أن هذا التراجع يُعزى إلى وفرة المعروض العالمي من السلع، وتوسع الإمدادات في أسواق التصدير، مما زاد المنافسة وخفّض الضغوط السعرية.