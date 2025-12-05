تراجع أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبر
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم أن أسعار السلع الغذائية العالمية تراجعت في نوفمبر 2025، مسجّلة الانخفاض للشهر الثالث على التوالي.
وبحسب مؤشر المنظمة الدولية الذي يرصد أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليًّا، بلغ متوسط المؤشر 125.1 نقطة في نوفمبر، بانخفاض 1.2 بالمائة عن مستواه في أكتوبر (126.6 نقطة).
وقد سجّلت أغلب فئات السلع الأساسية تراجعًا في الأسعار، إذ هبطت أسعار الحليب ومنتجات الألبان، واللحوم، والزيوت النباتية، والسكر، في حين ارتفع مؤشر أسعار الحبوب قليلاً خلال الشهر الماضي.
وأوضحت "الفاو" أن هذا التراجع يُعزى إلى وفرة المعروض العالمي من السلع، وتوسع الإمدادات في أسواق التصدير، مما زاد المنافسة وخفّض الضغوط السعرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراجع أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.