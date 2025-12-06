الأسهم الأوروبية تغلق على تباين

الأسهم الأوروبية تغلق على تباينأغلقت الأسهم الأوروبية جلسة التعاملات على تباين مع ترقب المستثمرين اجتماع بنك الاتحاد الفيدرالي الأمريكي المقرر الأسبوع المقبل.

وأغلق مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي على استقرار، بينما انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.20 بالمئة، حيث أشارت بيانات إغلاقه الأسبوعي إلى تسجيله تراجعا بنسبة 0.56 بالمئة.

وعلى خلاف ذلك، حقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعا بنسبة 0.66 بالمئة، فيما يشير تتبع أدائه الأسبوعي إلي نسبة ارتفاع تقدر بـ0.80.

أما مؤشر "كاك 40" الفرنسي، فقد سجل انخفاضا بنسبة 0.09 بالمئة في آخر جلساته الأسبوعية.