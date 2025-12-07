دوت الخليج -

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 30.83 نقطة بنسبة بلغت 0.35 في المئة ليبلغ مستوى 8888 نقطة. وتم تداول 346.6 مليون سهم عبر تنفيذ 21545 صفقة نقدية بقيمة 81.9 مليون دينار كويتي (249.7 مليون دولار). وصعد مؤشر السوق الرئيسي 66.84 نقطة بنسبة بلغت 0.82 في المئة ليبلغ مستوى 8189.48 نقطة من خلال تداول 224.15 مليون سهم عبر تنفيذ 15191 صفقة نقدية بقيمة 36.5 مليون دينار (111.3 مليون دولار). كما زاد مؤشر السوق الأول 23.56 نقطة بنسبة بلغت 0.25 في المئة ليبلغ مستوى 9500.41 نقطة من خلال تداول 122.4 مليون سهم عبر إبرام 6354 صفقة بقيمة 45.3 مليون دينار (138.16 مليون دولار). في موازاة ذلك ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنحو 77.14 نقطة بنسبة بلغت 0.92 في المئة ليبلغ مستوى 8456.65 نقطة من خلال تداول 83.6 مليون سهم عبر تنفيذ 4789 صفقة نقدية بقيمة 16.4 مليون دينار (50 مليون دولار).

