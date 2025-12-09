بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 52.10 نقطة، بنسبة 0.58 بالمئة، ليبلغ مستوى 9009.9 نقطة.

وتم تداول 538.4 مليون سهم عبر 26275 صفقة نقدية بقيمة، 131.7 مليون دينار كويتي (نحو 401.6 مليون دولار).

وبلغ مؤشر السوق الرئيسي 22.71 نقطة، بنسبة 0.28 بالمئة، عند مستوى 8242.09 نقطة، بعد تداول 343 مليون سهم ضمن 16255 صفقة نقدية، بقيمة 49.8 مليون دينار كويتي (نحو 151.8 مليون دولار).

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر السوق الأول 61.87 نقطة، بنسبة 0.65 بالمئة، عند مستوى 9645.30 نقطة، بعد تداول 195.4 مليون سهم عبر 10020 صفقة، بقيمة 81.9 مليون دينار (نحو 249.7 مليون دولار).

بدوره، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) ليصل إلى 34.90 نقطة، بنسبة 0.41 بالمئة عند مستوى 8588.29 نقطة، من خلال تداول 18.5 مليون سهم، ضمن 6600 صفقة نقدية بقيمة 18.5 مليون دينار (نحو 56.4 مليون دولار).