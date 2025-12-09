استقرار أسعار الذهب عالمياً
استقر سعر الذهب اليوم مع وضع المستثمرين في الحسبان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة إلى حد بعيد، بينما يستعدون لإشارات على أن البنك قد يتبنّى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع في اجتماعه في وقت لاحق اليوم.
واستقر سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند (4186.99) دولارًا للأوقية في الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.1%) لتصل إلى (4215.80) دولارًا للأوقية.
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند (58.10) دولارًا للأوقية بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند (59.32) دولارًا يوم الجمعة، وارتفع سعر البلاتين (0.5%) إلى (1650.20) دولارًا، وزاد سعر البلاديوم (0.4%) إلى (1471.25) دولارًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار أسعار الذهب عالمياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.